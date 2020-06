Tres policías hospitalizados tras beber merengadas con supuesto cloro en Nueva York

"El entorno en el que trabajamos se ha deteriorado a un nivel crítico", alertó un líder sindical de NYPD

NYPD estuvo investigando un posible crimen de odio contra tres de sus agentes, hospitalizados anoche después de beber merengadas en un establecimiento “Shake Shack” del Bajo Manhattan, que aparentemente contenían cloro, dijeron fuentes policiales.

La policía de Nueva York sospechó inicialmente que un empleado pudo haber contaminado las merengadas con cloro. Los trabajadores del local estaban siendo interrogados anoche, pero no hubo ningún arresto inmediato, según CBS2.

“Después de una investigación exhaustiva por parte de los investigadores de Manhattan South NYPD, se determinó que los empleados de Shake Shack no habían cometido ningún delito”, dijo el jefe de detectives Rodney Harrison esta mañana, vía Twitter.

After a thorough investigation by the NYPD’s Manhattan South investigators, it has been determined that there was no criminality by shake shack’s employees. — Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) June 16, 2020

Fuentes policiales dijeron que al parecer una solución de limpieza utilizada en la máquina de batidos no se enjuagó lo suficiente.

Previamente, anoche Patrick Lynch, presidente del sindicato policial Asociación de Benevolencia (NYCPBA), emitió un comunicado diciendo que los agentes estaban trabajando en una protesta en esa zona y pidió a sus compañeros “no bajar la guardia” y “cuidarse unos a otros”.

“Cuando los agentes de policía de Nueva York ni siquiera pueden comer sin ser atacados, está claro que el entorno en el que trabajamos se ha deteriorado a un nivel crítico”.

Las sospechas llegaron en medio de fuertes tensiones entre la comunidad, NYPD y el alcalde Bill de Blasio, luego de las protestas y saqueos tras la muerte de George Floyd, lo que llevó a un nuevo protocolo policial y un recorte presupuestario en Nueva York.

Los agentes notaron de inmediato un sabor extraño cuando tomaron las bebidas en local en Fulton St de la cadena de comida rápida, poco después de las 9 p.m., dijeron las fuentes.

Fueron llevados al Hospital Bellevue, donde se informó que estaban conscientes. Ya esta mañana fueron dados de alta.

Los tres agentes están asignados al Recinto 42 en El Bronx, pero estaban trabajando en Manhattan en ese momento.

La Unidad de Escena del Crimen de NYPD lanzó una investigación inmediata en el restaurante.

“Los policías estaban mirando los botes de basura y pensamos que tal vez alguien escondió algo allí”, dijo el testigo John Goldman, de 23 años, a New York Post.

Los investigadores recuperaron dos de los vasos desechables que los oficiales arrojaron después de intentar beber las merengadas. Un agente fue visto haciendo guardia al lado de un cubo de basura al aire libre.

“Shake Shack” publicó un Twitter diciendo que “están horrorizados por los informes de policías heridos” en 200 Broadway, en Manhattan. Estamos trabajando con la policía en su investigación en este momento”.

Whoever did this should be charged with attempted murder, and if they’re not, we are completely in the era of lawlessness. https://t.co/SLJLxtRTwt — Jon Miller (@MillerStream) June 16, 2020

#BREAKING When NYC police officers cannot even take meal without coming under attack, it is clear that environment in which we work has deteriorated to a critical level. We cannot afford to let our guard down for even a moment. pic.twitter.com/fbMMDOKqbV — NYC PBA (@NYCPBA) June 16, 2020