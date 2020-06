Obama celebra decisión de Corte Suprema a favor de “dreamers”; pide votar por Biden para asegurarles ciudadanía

El expresidente Barack Obama, creador del programa para proteger a los Llegados en la Infancia (DACA), celebró la decisión de la Corte Suprema de bloquear la intención del presidente Donald Trump de terminar con este amparo migratorio.

“Esta semana hace ocho años protegimos de la deportación a los jóvenes que fueron criados como parte de nuestra familia estadounidense”, tuiteó el demócrata. “Hoy, estoy feliz por ellos, sus familias y todos nosotros. Podemos parecer diferentes y venir de todas partes, pero lo que nos hace estadounidenses son nuestros ideales compartidos”.

En un hilo en Twitter, el expresidente Obama reconoció que falta un plan que asegura el camino a la ciudadanía a los “dreamers”, por lo urgió votar por el exvicepresidente Joe Biden, quien ya ha prometido implementar reformas que permitan unos 800,000 jóvenes asegurar su permanencia en EE.UU.

“Para defender esos ideales tenemos que avanzar y elegir a @JoeBiden y un Congreso demócrata que haga su trabajo, proteja a los DREAMers y finalmente armen un sistema que sea verdaderamente digno de esta nación de inmigrantes de una vez por todas”, consideró.

…and now to stand up for those ideals, we have to move forward and elect @JoeBiden and a Democratic Congress that does its job, protects DREAMers, and finally creates a system that’s truly worthy of this nation of immigrants once and for all.

— Barack Obama (@BarackObama) June 18, 2020