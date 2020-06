Amy Klobuchar se retira de lista de candidatas a vicepresidenta de Biden. Insta a elegir a afroamericana

La senadora, Amy Klobuchar, anunció la noche de este jueves que renuncia a ser la compañera de fórmula del exvicepresidente Joe Biden para las elecciones de noviembre. La también exaspirante a la nominación demócrata cree que debe ser una mujer afroestadounidense la que ocupe el puesto.

“Realmente creo, como le dije al vicepresidente anoche cuando lo llamé, que este es un momento para poner a una mujer de color en la boleta” de la candidatura de Biden, dijo la demócrata de Minnesota en MSNBC. “Y hay muchas mujeres increíblemente cualificadas“, añadió.

BREAKING: Sen. Klobuchar announces she is withdrawing from consideration to be Joe Biden's vice presidential choice: "I think this is a moment to put a woman of color on that ticket." pic.twitter.com/xk4zZIP7Yd

— MSNBC (@MSNBC) June 19, 2020