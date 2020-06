Balean fatalmente a locutora de la radio afroamericana en Baltimore

Richard Sylvester Green fue detenido como sospechoso de la muerte de Tyra Womack, famosa presentadora de un programa de radio de Gospel, baleada cerca de su casa en Baltimore (Maryland).

Green (56) fue arrestado el martes en Rosedale sin incidentes y acusado de homicidio en primer y segundo grado, informó NBC News.

Womack (57) recibió un disparo mortal fuera de su casa el 10 de junio, en un caso que la policía de Baltimore calificó de “asesinato sin sentido” y “trágico”.

Fue declarada muerta por personal médico después de que la policía respondió a una llamada sobre un tiroteo en el barrio Lauraville.

Womack, quien también fue conocida profesionalmente como Tyra Phillips, fue locutora en el programa “Gospel Grace” de WEAA-FM durante más de 30 años y brindaba información sobre la comunidad de la iglesia durante la transmisión semanal. Además era asistente administrativa en la oficina de correos (USPS).

El tiroteo “sin sentido” que la mató parece haber surgido en una disputa en el vecindario, según un comunicado de la policía de Baltimore, reportó Associated Press.

WEAA offers condolences and prayers to the family of our beloved Tyra Phillips (Womack). We are heartbroken about her passing and remember her beautiful, gentle ,sweet spirit today. Tyra was heard on Sunday's Gospel Grace programs for many years at WEAA. pic.twitter.com/KN9slCqA8d

— WEAA889 (@WEAA889) June 11, 2020