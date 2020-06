Jugadores de la NBA usarán anillos inteligentes que detectarán coronavirus

La NBA tiene un plan para reiniciar la temporada al darle a los jugadores y al personal esencial la opción de usar anillos inteligentes.

Estos anillos, creados por la empresa Oura, notificarán a los jugadores si están a menos de seis pies de otros (la distancia social recomendada) y pueden detectar los síntomas de Covid-19.

Hacer que los jugadores usen esto podría reducir los posibles casos de coronavirus mientras juegan en Disney World.

NBA players will wear a ‘smart ring’ at Disney world, per https://t.co/UCLdrFVMWo

The Oura smart ring is capable of predicting COVID-19 symptoms up to 3 days in advance with 90% accuracy. The ring can measure body

temperature, respiratory functions and heart rate. pic.twitter.com/pYYIqOLDbZ

— NBA Central (@TheNBACentral) June 18, 2020