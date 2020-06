Planea reforestar el Amazonas: Cada que gane el Arsenal, Héctor Bellerín donará miles de árboles

Héctor Bellerín realizó un promesa poco común: poner su granito de arena para reforestar el Amazonas, ya que tiene como propósito alcanzar puestos de competencias europeas con el Arsenal y, al mismo tiempo, combatir el cambio climático. De esta forma, el defensor se comprometió a realizar una “donación verde”, cada que ganen los Gunners en la Premier League.

“Por cada partido que ganemos esta temporada plantaré 3,000 árboles para ayudar a combatir los problemas de emisiones de dióxido de carbono que tenemos“, publicó el lateral derecho en sus redes sociales, quien agregó que los árboles en su mayoría serán destinados a diferentes zonas del Amazonas, el pulmón más grande del planeta.

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020