VIDEO: Ryan García presume su pegada en redes sociales golpeando a un youtuber

La joven promesa del boxeo Ryan García, volvió a encender las redes con la habilidad de sus puños mostrando las cualidades que los tienen llamado a convertirse en una figura del pugilismo mundial tanto por su rapidez con los brazos como con la fuerza de su pegada.

En esta ocasión, ‘King Ryan’ invitó al afamado youtuber de deportes extremos Tanner Fox para que fuera la nueva personalidad en incorporarse al “desafío de golpes al cuerpo” para atestiguar cuántos impactos podría soportar por parte del campeón mundial plata de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

The @KingRyanG body shot challenge looks painful 🤭 @ESPNRingside

Protegido con un peto, Fox se dispuso a soportar los embates de Ryan García, quien con ganchos de mano izquierda arremetió una y otra vez en contra de la humanidad del youtuber, quien después de 10 sólidos golpes se dobló rindiéndose ante el joven boxeador de 21 años de edad.

"You done?" 😂 @francis_ngannou was ready for boxer @KingRyanG's body shot challenge 🥊

(h/t @MediaProlific) pic.twitter.com/dD38IvyYk8

— ESPN MMA (@espnmma) May 31, 2020