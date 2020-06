Quiere ser rojiblanco: nieto de Ricardo La Volpe ya se prepara para ser futbolista en Chivas

Gianluca Javier es hijo del exfutbolista argentino, Flavio Davino

Gianluca Javier Davino La Volpe, hijo del ex futbolista Flavio Davino, y nieto de Ricardo Antonio La Volpe, es uno de los casos que demuestran que no por tener familiares involucrados en el fútbol, la llegada a primera división será más sencilla.

Desde el punto de vista de La Volpe, su nieto tiene condiciones para dar el salto de calidad y sobresalir, pues además está siguiendo los procesos formativos de un futbolista, ya que actualmente está en el equipo sub-15 de las Chivas.

“Es rápido, tiene cualidades, tiene desequilibrio, es un chico responsable, se pone a entrenar en la casa. Ese va a jugar de extremo, un volante por afuera, puede jugar también de ocho”, señaló La Volpe en entrevista con Javier Alarcón.

Pero no todo ha sido sencillo para Gianluca, ya que de acuerdo a su abuelo, el principal problema está siendo la falta de madurez e inteligencia emocional para continuar con su sueño.

“Estuvo un tiempo en Toluca, extrañó a la madre y se regresó a Guadalajara, estaba chiquito, tenia 14. Tuve que explicarle que en el futbol hay sacrificios, no solo es llegar y jugar, hay sacrificios de entrenamiento, de cuidarse”, explicó el técnico argentino a partir del minuto 7 de la entrevista.

De igual forma, el “Bigotón” explicó que otro de sus nietos, Mauro, no ha podido consolidarse con un equipo, pues le han faltado oportunidades.

“Mauro tiene 21 años y a ese se le ha complicado, hasta me he enojado con unos técnicos que,considero que los ayude cuando eran jugadores y ahora que pedí una ayuda, pero no que lo pongan, a esa edad yo tengo que saber si tiene cualidades o no, sé que tiene cualidades técnicas pero no sé si tiene la mentalidad del futbol moderno. El futbol antiguo podías jugar caminando, hoy necesitas dinámica y eso quería saber”, concluyó el ex técnico de la Selección Mexicana de Futbol.