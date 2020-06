Un hombre al que perseguía la policía decía que iba tan rápido porque perdía un vuelo

Un conductor que protagonizó una persecución a alta velocidad durante 20 millas en los Cayos de Florida, al sur de Miami, dijo a los oficiales que tenía una buena justificación: llegaba tarde a un vuelo que tenía que salir del Aeropuerto Internacional de Miami.

Tras su arresto, y justo antes de ir a la cárcel, el conductor dio otra “sorpresa” a los agentes: que era, o que alguna vez, positivo del COVID-19.

Man in rental car leads police on wild chase, says he was late for Miami airport flighthttps://t.co/VgbBEA2HJz

— Danny Cruz (@dcruz2418) June 20, 2020