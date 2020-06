Adrián Mutu: De inhalar cocaína y chupar la sangre de una actriz porno a entrenar a la selección sub 21 de Rumania

El escándalo y los excesos acompañaron la vida futbolística del delantero romaní

Adrián Mutu es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Rumania pero también uno de los más polémicos. Mientras mostraba su calidad en las canchas, fuera de ellas llevaba una vida llena de excesos que frustró su llegada a los grandes clubes europeos, pero que, según él, le ayudará a dirigir a la selección sub 21 de Rumania.

Proveniente del Parma italiano, Mutu llegó al Chelsea en 2003 en una transacción récord por 19 millones de dólares. Tras un buen inicio en el club, el volante rumano dio positivo en un examen antidoping por consumo de cocaína y fue suspendido durante siete meses y transferido a la Fiorentina. Posteriormente, en 2010, dio positivo a sibutramina, otra sustancia prohibida la cual es usada para suprimir el apetito, siendo suspendido ahora por nueve meses.

Entre las decenas de escándalos en los que estuvo inmerso, destaca uno del 2004, en el que fue captado por un periódico teniendo sexo con la actriz porno Laura Andresan y chupándole la sangre.

Hoy, a sus 41 años, Mutu se ha alejado de los escándalos y en enero de este año fue elegido como entrenador de la selección sub 21 de Rumania en una entrevista con la BBC, el ex futbolista declaró que su vida llena de excesos le servirá para guiar a los jóvenes rumanos: “Creo que soy la persona adecuada porque sé lo que sucede cuando un jugador tiene problemas de indisciplina. He pasado por momentos difíciles y he vuelto más fuerte. Si uno de mis jugadores comete un error, les diré que aprendan de él y que no lo repitan. Regresé y jugué mejor que antes, demostrando a todos que los jugadores jóvenes que han cometido un error deben ser ayudados, no juzgados y destruidos”.