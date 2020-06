Alcaldesa de Phoenix pide a Trump que use cubrebocas durante evento en esa ciudad

La alcaldesa de Phoenix Kate Gallego quiere el presidente Donald Trump sea un ejemplo para la sociedad durante la pandemia.

La gobernante pidió a Trump que use cubrebocas en público mientras esté en los limites de la ciudad más grande de Arizona.

“Si bien no creo que un evento de esta magnitud pueda celebrarse de manera segura, particularmente porque en Arizona hay un aumento en los casos de COVID-19, el presidente decidió continuar con esta manifestación”, dijo Gallego en un comunicado.

Antes de ir a un evento con estudiantes en Phoenix, el presidente visitará Yuma para conocer los avances en las obras del muro fronterizo. Trump estará acompañado por el gobernador Doug Ducey.

Arizona es uno de los estados con más aumento de casos y hospitalizaciones de coronavirus en las últimas semanas. Ciudades como Tucson y Phoenix han ordenado el uso de cubrebocas en restaurantes, gimnasios y otros sitios.

1/3 of AZ’s #COVID cases came in last week. Every new case is someone’s loved one—we must not become desensitized. Elected officials should send the strongest message possible, in both their words and actions, that our fight against this virus is not over. #MaskUpAZ @CNNSitRoom pic.twitter.com/evhwDI7HO8

— Mayor Kate Gallego (@MayorGallego) June 21, 2020