Esposa de Mike Tyson piensa que el ex boxeador se mataría si los fans no lo quisieran

Mike Tyson se preocupa tanto por la admiración de sus fans que su esposa, Lakiha Tyson, piensa que se “suicidaría” si un fanático no lo saludara en la calle.

La leyenda del boxeo ha luchado contra la depresión y la adicción a las drogas y al alcohol durante su ilustre carrera.

Pero ‘Iron Mike’ siempre ha tenido un ejército de fans que lo han apoyado a lo largo de su carrera. Sin embargo reveló abiertamente cómo luchó para lidiar con la percepción que el público tenía de él.

Hablando con Charlie Mack, Tyson dijo: “Voy a decirte algo que a mi esposa no le gusta.”

“Mi esposa dijo ‘si salías y nadie te saludaba, podrías suicidarte’. Toda mi vida quise que me reconocieran, me mataría para que me reconocieran”.

🗣 Remarkable honesty from Mike Tyson as he opens up about his celebrity status and the attention he gets from fans…

