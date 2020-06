Así fueron los inicios de Myrka Dellanos en la televisión

View this post on Instagram

Ya que hoy es @premiosjuventud, aquí les comparto mis fotos de cuando yo fui la presentadora del show en su primera edición! 💕 So in honor of Premios Juventud tonight on @univision, here's my look when I hosted the show for the first time! Swipe ⬅️ • • • • • • • • #premiosjuventud #univision #myrkadellanos #bighairdontcare #tbt #ootd #ootn #journalist #redcarpet #redcarpetready #bigsmile #happy #tvhost