El concejal de Los Ángeles, José Huizar, ha sido arrestado por corrupción

El concejal del Distrito 14 de Los Ángeles, José Huizar, ha sido arrestado por el FBI la mañana de este martes en medio de una investigación en la que se le acusa de recibir sobornos para favorecer proyectos inmobiliarios en la ciudad del sur de California.

Según la investigación Huizar habría recibido vuelos gratis, dinero en fichas para apuestas en casinos y cenas en restaurantes lujosos a través de empresarios que buscaban obtener aprobación de proyectos inmobiliarios.

BREAKING: Los Angeles City Councilmember José Huízar was arrested by the FBI at his #BoyleHeights home around 8:15 this morning, following a months-long federal investigation into "pay to play" corruption scheme at City Hall. pic.twitter.com/o2RTrIhYnK

