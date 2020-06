Ni los republicanos más fieles a Trump respaldan su reclamo de ‘traición’ contra Obama

Los republicanos del Senado se distanciaron el martes de la afirmación del presidente Donald Trump de que el expresidente Barack Obama cometió “traición”, pero se negó a respaldar la acusación infundada que ha alimentado la campaña de venganza del presidente contra su predecesor.

En general, los republicanos han evitado criticar directamente los comentarios y acciones del presidente a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

Pero acusar a Obama de traición es ir demasiado lejos, dijeron algunos de ellos en declaraciones publicadas en POLITICO.

En una entrevista con Christian Broadcasting Network el lunes, Trump acusó a Obama de traición pero no proporcionó evidencia para respaldar la acusación. Es un estribillo constante de Trump, cuyos aliados han intensificado sus ataques contra Obama en los últimos meses.

EXCLUSIVE: President Trump on what crime President Obama would have been potentially committing regarding the previous administration spying on his campaign: "Treason. It’s treason." Watch the explosive clip from my White House interview with @realDonaldTrump @POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/IFui3fNigS

— David Brody (@DavidBrodyCBN) June 22, 2020