Ordenan el uso obligatorio en cualquier espacio público del condado de Miami-Dade: estas son las ciudades afectadas

A medida que Florida supera un hito difícil respecto a los casos de coronavirus, varios alcaldes del sur de la Florida han endurecido las medidas.

El lunes, horas después de que el estado confirmara que se habían superado los 100 mil casos positivos de COVID-19, los alcaldes de una docena de ciudades del condado de Miami-Dade anunciaron que exigirán a las personas que se cubran la cara en público.

“Vamos a implementar una regla para que se utilice la mascarilla en público. Todos tendrán que usar una mascarilla en público”, apuntaba el alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

Las ciudades que participan son:

Miami

North Miami Beach

Hialeah

Miami Gardens

Aventura

Doral

Key Biscayne

Parque Biscayne

Pinecrest

West Miami

Miami Shores

El Portal

La directiva difiere de la orden en todo el condado que dice que las personas deben usar mascarilla en el interior de lugares públicos, pero solo en el exterior en situaciones en las que no se puede practicar el distanciamiento social para permanecer al menos 6 pies de distancia.

