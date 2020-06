Si es un niño afroamericano, debe vestir adecuadamente para cenar en este restaurant de Baltimore

Un grupo de restaurantes de Baltimore, en Maryland, se disculpó después de que un video publicado en varias redes sociales, mostrara a una mujer afroamericana y a su hijo, a quienes se les negó el servicio porque la ropa del niño no se ajustaba al código de vestimenta del restaurante, a pesar de que aparentemente un niño blanco, vestido de manera similar, sí pudo cenar allí.

Child was denied entry for “dress code” while mother points out other child with same attire on.. pic.twitter.com/FPrlYoYast

Marcia Grant, la madre del niño, compartió el lunes el video en sus canales de redes sociales, donde se muestra a un gerente del restaurante Ouzo Bay negándoles el servicio a ella y a su hijo porque el niño llevaba pantalones cortos deportivos.

“Así que queremos comer y me dicen que mi hijo no puede comer aquí porque tiene ropa deportiva. Tiene 9 años. Y hay niños allá afuera con zapatos de tenis puestos”, se puede escuchar a Grant decir en el video, que muestra su hijo llevaba zapatillas de tenis negras, pantalones cortos deportivos y una camiseta.

“Desafortunadamente, tenemos un código de vestimenta”, dice el empleado del restaurante al sugerir que el niño se cambie a “pantalones cortos no deportivos”.

El video luego muestra a un niño blanco cercano vestido de manera similar, a quien aparentemente se le permitió comer en el lugar con su familia, pero el gerente insiste en que el segundo niño no llevaba pantalones cortos deportivos.

“Lo siento, me encantaría que pudieras regresar y comer aquí”, dijo el gerente.

“¿Entonces me estás diciendo que mi hijo no puede comer aquí porque tiene ropas atléticas?” Grant empuja hacia atrás.

“No, no, no, solo los pantalones cortos”, respondió el gerente. “Es parte de nuestro código de vestimenta”.

El niño de la familia blanca que se ve en el video, también tiene puestos pantalones cortos.

El Atlas Restaurant Group, propietario de Ouzo Bay, dijo en un comunicado horas después de que se publicó el video que el gerente había sido puesto en licencia indefinida.

“Estamos enfermos por este incidente”, decía la declaración. “Nos disculpamos sinceramente con Marcia Grant, su hijo y todos los afectados por este doloroso incidente”.

Today, we learned of an incredibly disturbing incident that occurred at one of our restaurants in Baltimore, Ouzo Bay. We sincerely apologize to Marcia Grant, her son & everyone impacted by this painful incident. This situation does not represent who or what Atlas stands for. pic.twitter.com/jsofGRLVw1

— Atlas Restaurant Group (@AtlasBaltimore) June 23, 2020