Te llevamos a conocer la nueva y lujosa mansión de Ximena Duque en Miami

La actriz quedó enamorada con su nueva casa gracias a sus amplios jardines y a un espacio que echaba mucho de menos en su antiguo hogar

La actriz colombiana Ximena Duque, de 35 años de edad, compartió recientemente con sus seguidores diversos detalles de su nueva mansión en la ciudad de Miami.

Por medio de un video, la esposa de Jay Adkins mostró algunos rincones de la que será su nueva casa, a la cual todavía no se muda, pues primero desea hacerle algunas mejoras.

“Demoramos muchísimo en encontrar esta casa porque nos gusta todo súper moderno, nos tomó un tiempito, pero finalmente la encontramos”, dijo emocionada la actriz de ‘La Fan’.

La mamá de Luna y de Cristan Carabias confesó que su nueva casa no solo la conquistó por su arquitectura moderna, sino que también por su vegetación, al estar rodeada de grandes árboles.

“Lo que me enamoró de esta casa, honestamente, fueron los árboles. Tiene muchísima zona verde y eso es algo que me encantó”, se sinceró la celebridad.

Además de por lo anterior, la también empresaria no pudo ocultar su felicidad por tener su propia oficina, así como un gran clóset, un detalle que es indispensable para ella, pero con el que sufría demasiado en su antiguo hogar.

“La buenas noticia y que me tiene muy feliz, es que voy a tener oficina con mi propio baño, mi propio clóset. Un súper clóset, éste lo necesitábamos. En nuestra casa no teníamos clósets grandes”, se sinceró la ex estrella de Telemundo.

El clóset de la recámara principal es tan amplio que tiene hasta un sitio para instalar una especie de tocador con su respectivo espejo.

El baño de esa recámara cuenta lavabo doble y con bañera, por lo que no sería de extrañar que Ximena la use con mucha frecuencia para darse un baño de espuma.

Su habitación da a una gran terraza, en la que planea instalar césped artificial para convertirla en una extensión de su amplio jardín.

En cuanto a su jardín, cuenta con una piscina para adultos, otra pequeña para los niños y tiene pensado instalar un gimnasio al aire libre para mantenerse en forma sin tener necesidad de ir a algún gym cercano.

Ximena Duque ya había compartido con sus seguidores un video, en marzo pasado, que la mostraba recorriendo, en compañía de Luna, los amplios jardines de la que meses después se convertiría en su nuevo nidito de amor, pero, en aquel entonces, la compra todavía no era una realidad.

Sigue leyendo:

Conoce la humilde casa de adobe donde nació Joan Sebastian en Juliantla Guerrero

Así es por dentro la linda casa de Rashel Díaz y Carlos García en la ciudad de Miami

¿La recuerdas? Así era la casa donde vivió Itatí Cantoral tras divorciarse de Eduardo Santamarina

Conoce la casa de playa donde Paulina Goto luce su sensual figura en bikini