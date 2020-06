Danna Paola posa muy sexy en la barra de un bar usando minishorts de piel

View this post on Instagram

Ok, 😅no me lo creo que tan rápido llego este cuarto de siglo, una locura…. muy inesperado, épico, tembloroso, emocional y lleno de melodías que inundan mi cabeza de todas las experiencias vividas en mi segundo hogar lejos de aquí, y hoy sin mucha opción de volar a otro lado, recibir mi vuelta al sol plenamente en la raíz donde nací sin necesitar nada más. Definitivamente estoy muy agradecida, en paz, reflexiva y llena de luz interna que me hace soplar las velas este año con una sonrisa sincera, y segura de que he construido a la mujer que deseé tanto ser, hasta ahora. ❤️ Gracias infinitas por tantos deseos, mensajes, llamadas, videos, cartas, flores, tartas, regalos, detalles bellísimos , y tanto amor sin importar la distancia. GRACIAS ! 🎂🎶💞 Y si estoy sonriendo con lagrimas en los ojos, comiendo pastel mientras veo la lluvia caer en mi balcón, es porque… I’M 25 BITCH 🖤🥀✨🎶 🎉