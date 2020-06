¿Habrá segundo cheque de estímulo económico? 5 claves de lo que se sabe hasta ahora

Trump ha confirmado que habrá otro paquete de ayudas pero no ha detallado cómo será

Aún no se aprobado ningún cheque de estímulo económico pero las palabras del presidente Donald Trump en una entrevista este lunes dieron a entender que se estaba trabajando en uno “muy generoso”.

¿Quién decide si habrá uno?

Un pago como el de $1,200 dólares que ha llegado a cientos de millones de contribuyentes se decide en el Congreso. El segundo paquete de estímulos se gestará en el senado, donde los republicanos tienen mayoría. Funcionarios del partido rojo como el líder de la Cámara alta, Mitch McConnell, se han opuesto abiertamente al cheque y han apostado por otros incentivos.

¿Cuánto dinero sería?

Aún no se sabe una cifra exacta. La Ley Héroes que los demócratas aprobaron en la Cámara de Representantes, pero que el Senado no respaldará, sugería una cantidad similar al pago único anterior ($1,200 dólares) tanto a los contribuyentes como a hasta tres de los menores que tenga a su cargo. No parece probable que la cantidad sea mayor a la del primer cheque.

¿Lo recibirían los estudiantes?

Depende. La Ley Cares considera dependientes a los menores de 17 años, por los que sus progenitores reciben $500 dólares. Los dependientes de 17 o más que están estudiando no tienen derecho al pago. La Ley Héroes (que el Senado no ha aprobado) contempla también a estos estudiantes como dependientes, también a los universitarios. Sin embargo, si hay un segundo cheque de estímulo no se sabe aún si los mayores de 16 años contarán como dependientes.

¿Tiene el apoyo de Trump?

El presidente no se ha pronunciado claramente sobre el tema, aunque hay varias razones que apuntan a que sí estaría a favor. Trump sí ha confirmado que habrá otro paquete de ayuda “muy generoso”, que emanará de un acuerdo bipartidista próximo.

¿Afectaría la tasa de desempleo?

Más de 40 millones de trabajadores han solicitado la prestación del desempleo pero si la economía mejora y más personas vuelven a trabajar las probabilidades de un segundo cheque disminuyen. Por tanto, habrá que estar pendiente al desempleo y el crecimiento económico para encontrar pistas sobre si habrá o no otro pago a los contribuyentes.