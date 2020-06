Insisten en cheque de estímulo de $2,000 mensuales en medio de inclinación de Trump por segunda ronda de pagos

En el Congreso, hay al menos dos propuestas de ley que disponen pagos mensuales de $2,000 mínimos para individuos, aparte de "HEROES Act"

Ante la incertidumbre de si se aprobará o no un segundo cheque de estímulo en el Congreso de Estados Unidos, impulsores de una nueva ronda de distribución insisten en la propuesta de un envío de $2,000 mensuales.

La semana pasada, el representante demócrata de California, Ro Khanna, usó su cuenta de Twitter para recalcar en los beneficios de un incentivo de este tipo.

Junto al representante de Ohio Tim Ryan, Khanna presentó a mediados de abril el “Emergency Money for the People Act” que dispone pagos mensuales de $2,000 mínimos por un periodo de 6 meses con la posibilidad de extender el plazo a un año.

“Algunas personas todavía no reciben su cheque de estímulo. Ellos tienen todavía facturas que pagar. Es por esto que un solo cheque no hace sentido. Es momento de proveer $2,000 mensuales al mes a esos que más lo necesitan”, lee el tuit del legislador.

Some people still haven’t received their stimulus check. They still have bills to pay. This is why a one-time check never made sense. It’s time to provide $2,000/month to those who need it the most. — Ro Khanna (@RoKhanna) June 17, 2020

Este martes, el demócrata retomó su llamado en la red social con una referencia a Steve Mnuchin, secretario de Departamento del Tesoro, una de las agencias que junto al Servicio de Rentas Internas (IRS) lidera la distribución del “Pago de Impacto Económico”.

“¿Recuerdas cuando Steve Mnuchin dijo que la ayuda por COVID-19 le debería durarle a los estadounidenses unas 10 semanas”? Ya han pasado 10 semanas, comparte si eres uno de los que sigue batallando”, lee el mensaje.

Remember when Steve Mnuchin said our COVID-19 relief should last Americans 10 weeks? It’s been 10 weeks. RT if you're still struggling. — Ro Khanna (@RoKhanna) June 23, 2020

Bajo el “Emergency Money for the People Act” que no pasó el cedazo de la Cámara, residentes de 16 años en adelante que generen $130,000 anuales serían elegibles para recibir el cheque de $2,000. En el caso de las parejas casadas, pueden ganar hasta $260,000 y recibir hasta $4,000 al mes con el incentivo.

En cuanto a familias con hijos, éstos recibirían hasta $1,500 mensuales con $500 por cada niño, hasta un máximo de tres dependientes.

La legislación demócrata que se encuentra bajo consideración del Senado, aunque con muy pocas posibilidades de ser aprobada por la mayoría republicana en el organismo legislativo es “HEROES Act”.

La legislación dispone pagos de hasta $6,000 a familias con dependientes y extensión de los beneficios por desempleo, y amplía los requisitos de elegibilidad para incluir a discapacitados o estudiantes reclamados como dependientes por padres o tutores al declarar impuestos.

Una segunda medida que dispone cheques de $2,000 mínimos mensuales fue presentada por los demócratas en el Senado, Kamala Harris Bernie Sanders y Ed Markley. La legislación “Economic Crisis Support Act” dispone que estadounidenses que generen $120,000 anuales o menos serían elegibles para el incentivo mensual con pagos reduciéndose progresivamente. Las parejas podrían recibir hasta $4,000 al mes, mientras que las familias con hijos recibirán hasta $2,000 adicionales al mes por menor. Sin embargo, el máximo de dependientes aplicables sería de tres.

Aunque el presidente Donald Trump cada vez se inclina más a una segunda ronda de cheques de estímulo, aún no está claro la naturaleza del mismo.

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au — Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020

En una entrevista reciente con Scripps, el funcionario dijo que evalúa una propuesta muy “generosa” de cheques de estímulo que sería anunciada en las próximas semanas y que sería bipartidista.