Reportero acusa a Pablo Montero de agresión y el cantante reacciona

Un periodista asegura que tomará medidas legales contra Pablo Montero por éste haber tomado una actitud "muy violenta"

El mexicano Pablo Montero se encuentra en medio de una nueva polémica, donde todo indica que el protagonista es su mal carácter. Al parecer, el cantante estaba en San Miguel de Allende filmando su próximo video musical. Por otro lado, el periodista Pavel Cervantes, quien cubre la fuente de entretenimiento desde hace más de 20 años en la región, estaba también en el set de grabación.

Según el reportero, en un inicio Pablo estaba de acuerdo con que grabaran parte de la filmación e incluso después lo entrevistó y hablaron del disco. Pero, cuando el cantante se percató que en las imágenes que grabó el periodista estaba su supuesta novia nueva, el mismo enfureció.

“Cuando cortamos la entrevista seguí grabando, pero algo le causó conflicto, mandó gente de su equipo para que me alejaran de la zona del jardín frente a la parroquia, y de pronto se dirigió hacia mí de forma agresiva, con ganas de pegarme, y así llegó con sombrero en mano… Me amedrentó con voz fuerte, y de manera agresiva me quitó los teléfonos con que grababa”, dijo Pavel Cervantes.

Pero esto no queda aquí, parece que las cosas se calentaron más y hasta le quitó el teléfono al reportero.

“Me dio miedo. Me dijo que quería checar todo el material que había grabado minutos antes. Argumenté que me había dado permiso. Al poner la contraseña, me arrebató el teléfono, lo empezó a seleccionar y lo eliminó”, inmediatamente después Montero pidió que sacaran al hombre con ayuda de la policía. Cervantes dice que tomara medidas legales al respecto.

Por otro lado, Pablo Montero no se quedó callado y dio una entrevista para el programa Hoy, donde negó que hubiese tenida una actitud violenta.

“Estábamos haciendo este video cuando me di cuenta… el señor se puso a grabar muchos videos y nadie le dio permiso, y eso no se debe hacer, pues es como si te agarran algo inédito y lo saca otra persona”, agregando después que el hombre siguió grabando y que, aunque le pidió de la manera más decente que no lo hiciera, el hombre hizo caso omiso. “Se puso a inventar que yo estaba en algún estado… o sea quiso comentar que yo andaba en la fiesta, que estaba trabajando pero en un estado inconveniente”, dijo por último el mexicano.

Habrá que esperar a ver si esto toma un rumbo legal y la cosa pasa a mayores o si queda simplemente como un mal entendido. Lo que sí es cierto es que negó que la razón de su molestia fuese porque el reportero habría grabado a la mujer de 23 años, con la cual se le vincula sentimentalmente.