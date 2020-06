“Alguien podría morir”: familia hispana culpa al alcalde por bebé quemado en caos de fuegos artificiales ilegales en Nueva York

Un video captó el momento cuando el artefacto pirotécnico entró al apartamento en El Bronx

Del ruido y los colores ya llegamos a las quemaduras y suturas en la piel e incendios en edificios: el caos de fuegos artificiales que se está viviendo en la ciudad no se apaga.

“Esto está empeorando y supongo que gracias al alcalde, él no ha tomado medidas en absoluto contra estos fuegos artificiales y los policías no están haciendo nada“, dijo Jesús Rosario (32), padre del bebé Adiel de 3 años, quien resultó con quemaduras y suturas mientras miraba desde la ventana de su hogar en El Bronx, la madrugada de ayer.

Rosario dijo a New York Post que se deben aplicar medidas enérgicas contra los encendedores de explosivos y no sólo sus proveedores, como el alcalde anunció el martes. “Definitivamente deberían detener esto. Ya está fuera de control porque no se ha tomado ninguna medida”, afirmó el padre hispano.

El bebé Adiel y su hermana de 17 años observaban desde la ventana del 6to piso mientras un grupo encendía los fuegos artificiales en Anderson Avenue. La adolescente estaba filmando con su teléfono cuando el petardo repentinamente se elevó y alcanzó al niño. NYPD divulgó el video de ese momento y allí se escuchan los gritos del bebé, que despertaron a su padre.

El padre recogió a Adiel para llevarlo rápidamente al hospital, pero su automóvil fue bloqueado por más fuegos artificiales que se dirigían hacia el vehículo, recordó. “Buen espectáculo”, le gritó Rosario a los pirómanos. “Mira lo que le pasó a mi hijo. Ahora tengo que ir al hospital”. Pero ellos huyeron y no han sido detenidos.

“Quiero decir, cualquiera podría morir (…) Esto es una cosa de todas las noches“, insistió Rosario.

El niño sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el brazo y recibió cinco puntos de sutura en el bíceps izquierdo. El incidente también quemó varios artículos en el apartamento, incluido un oso de peluche, ropa y un pequeño sofá.

Según los bomberos, los pirotécnicos también provocaron un fuego que causó “daños extensos” al techo de un edificio de cinco pisos el martes por la mañana en 2690 Valentine Avenue, cerca de East 194th Street en Fordham Manor. En este caso, el estallido fue en horas del día, a las 9:20 a.m.

Desde principios de mes, los fuegos artificiales han traído una cacofonía nocturna a la ciudad, con casi 9 mil quejas registradas en el servicio 311 entre el 1 y el 21 de junio, en diversos vecindarios de la ciudad.

Para algunos, las coloridas, pero peligrosas y ruidosas detonaciones sirven como liberación después de meses de cuarentena. Para otros, son una celebración de los logros durante las protestas raciales.

En general, es un capítulo más del caos que se vive en la ciudad, en medio de tensiones entre activistas, NYPD y el alcalde.

3-year old Bronx boy recovering after piece of illegal firework flies through open window. Child suffered burns and needed stitches on his head. pic.twitter.com/1b4SuuFHfv — Marcus Solis (@MarcusSolis7) June 24, 2020

According to de Blasio it's their fault for having a house where people want to use fireworks, right? — Zach Weixelbaum (@zachweix) June 24, 2020