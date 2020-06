Ana Bárbara le da todo su cariño a Vanessa Guzmán, quien ha sido tachada de soberbia

View this post on Instagram

Dicen que la envidia es la típica reacción de los niños. Si es así, entonces una buena parte de la humanidad está todavía en etapa infantil! Existen brotes de envidia entre los hermanos de un mismo hogar, en el trabajo, en la oficina, en los grupos, en las comunidades, en las luchas políticas y sindicales, en el mundo de los artistas, científicos y profesionales..hasta en las familias., por todos lados! El que triunfa, el que brilla, el que lo hace bien, pobre!… pronto recibirá picotazos de avispas!!! La envidia existe en las relaciones humanas en dosis mucho más elevadas de lo que comúnmente se cree, porque es buenísima y tiene la gran habilidad para buscar "razones" para disfrazarse. La envidia dice: Ella o El ..no sirve para ese cargo: su pedagogía es antigua, no tiene poder de persuasión, se comunica mal, es mediocre, etc. Él o Ella ..dice que lo está haciendo bien: pero la verdad es que habla fatal, pierde todo, es exagerad@ y falta cuando quiere. Así se disfraza la envidia. Nunca ataca al descubierto. Hacemos sufrir y sufrimos a causa de la envidia. Dios Padre nos ha dado talentos distintos y en abundancia *A TODOS!* Quiere que todos sintamos paz con lo nuestro, en lo que nos toca y gusta hacer, en nuestro vivir diario, pero resulta que no es suficiente para nosotros. Sucede que queremos justo el talento de la que está enfrente de nosotros y nos olvidamos de reconocer los propios talentos que Dios nos ha dado. Que le vaya bien a mi amig@ , compañer@ de trabajo, a mis hij@s, a mi vecin@… qué bendición! Pero tanto ayudará que veas SIEMPRE tus propias bendiciones pues aún en tiempos de tormenta te sabrás poseedor de los regalos que Dios te dio. Envidia? No sufras por eso! _______________________________ ORACIÓN _______________________________ Mi Dios todo amor, quiero ver a mi prójimo bendecido por tu bondad tanto como veo tus bendiciones en mi. Que los talentos, virtudes y dones de los demás me sirvan para ver tus maravillas y que los míos propios sirvan a los demás con humildad. Quiero ser capaz de entrelazar con generosidad mis talentos y los de los demás en tu Paz y Amor. Amén. #gratitude #bffbyvg #vanessaguzman #blessed #staypositi