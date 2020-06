“El Piojo” Herrera recordó cuando entrenaba a Raúl Jiménez y explicó por qué sería la dupla ideal de Cristiano Ronaldo

EL DT del América habló del jugador mexicano más exitoso en el extranjero hoy en día

El Lobo Mexicano continúa marcando goles y llamando la atención de los clubes más importantes de Europa, incluido la Juventus, por lo que Miguel Herrera, su ex DT en América, habló sobre aquellos tiempos en que era parte de su equipo y explicó por qué cree que el delantero sería la dupla ideal de Cristiano Ronaldo.

Para Miguel Herrera, las piezas CR7 y Raúl Jiménez encajarían perfectamente 👌https://t.co/UY9drYVzJB — Futbol Picante (@futpicante) June 24, 2020

“(Raúl Jiménez) es un jugador muy fuerte, muy sólido mentalmente, con objetivos muy claros. Desde el principio siempre mostró una lucha constante por el puesto, para demostrar que estaba listo. Cuando traigo (al América) a Mina (Narciso, ecuatoriano), todo el mundo pensaba que iban a jugar Chicho y Chucho Benítez arriba, pero le dije (a Raúl) ‘tú eres el titular, si tú lo dejas entrar es tu culpa y no me vayas a reclamar después’, y el chavo me dijo ‘yo no voy a dejar jugar nunca a nadie’”, recordó el “Piojo” en entrevista con ESPN.

¡LA MEJOR DELANTERA!🤩 El Piojo Herrera admitió que la mejor delantera que ha tenido en su etapa con el #América ha sido la de Jiménez y Benítez.🔵🟡 🗣️"De mi etapa Raúl Jiménez y "Chucho" Benítez es la mejor delantera que hemos tenido" pic.twitter.com/xmtomGVvsh — RN Deportes #QuédateEnCasa🏡 (@RNDeportes1) June 4, 2020

“(En su época con el América) sí sentía que iba a ser un jugador diferente. Obviamente los alcances que ha ido adquiriendo el día de hoy no pasaban por nuestra cabeza. Cuando se le abren las puertas de ir a Europa, yo pensé ‘este chavo va a triunfar donde él quiera jugar por las condiciones técnicas, tácticas, y la mentalidad que tiene’, y hoy lo demuestra”, continuó Herrera.

Pese a que al estratega le gustaría que su ex pupilo se fuera al Real Madrid, sabe que es más posible que vaya a la Juventus, lo que no ve nada mal, ya que allá en Italia sería compañero de Cristiano Ronaldo y aportaría soluciones al ataque de las que actualmente carece “La Vecchia Signora”.

¡COMPAÑERO DE CR7! Tras la salida de #Icardi al #PSG, Raúl Jiménez suena bastante en #Italia para llegar a la #Juventus ¿Haría buena dupla junto con Cristiano Ronaldo? pic.twitter.com/3NcVpF053Z — Capitán Salazar (@capitancsalazar) May 31, 2020

“Su mentalidad era muy férrea, más aparte las condiciones físicas que tiene, y técnicas, pero lo que lo hace cada día mejor, es su condición mental, sabe exactamente lo que quiere, quiere ser un referente. Y eso se quedó en su cabeza, lo cual es buenísimo, porque hoy a pesar de ser una figura, sigue haciendo recorridos, sigue haciendo esfuerzos, sigue peleando por las pelotas, y eso por supuesto le da un plus. Si va a jugar al lado de Cristiano, el técnico sabe que le va a poder pedir que haga funciones que Cristiano no hace, y van a compaginarse perfecto. Es un gran jugador que va a solucionar problemas, no va de prospecto, ya es un jugador hecho en Europa”, finalizó.