Racistas queman el rostro de una joven negra en Wisconsin

Una joven negra de 18 años fue víctima de un ataque racista el miércoles en Wisconsin.

De acuerdo con medios locales, Althea Bernstein, de 18 años, fue atacada en un semáforo a la 1:00 a.m. La joven escuchó un insulto racista y vio a cuatro hombres blancos. Tenía las ventanas de su auto abajo.

Según su testimonio, uno de los sujetos le roció un líquido en la cara y el cuello. Después arrojó un encendedor prendido. Bernstein apagó las llamas mientras aceleró para escapar de los racistas. Al llegar a casa su madre le pidió ir al hospital.

Althea Bernstein is an 18yr old who got attacked by racist white men,they threw LIGHTER FLUID & A LIGHTER while yelling the“N word” are you fucken kidding me!?!?All she was doing was stopped at a red light. I’m left with no words, I’m not black but I feel your pain. BLM!!! ✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/Z6GlKwkJGO

— melii🌸 (@melichavez15) June 26, 2020