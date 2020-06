Ni el fútbol se salva de los tiroteos en Nueva York: un herido durante partido en Central Park

Un intruso ebrio se coló en el juego y sacó un arma

Un partido de fútbol en el famoso Central Park de Nueva York se volvió sangriento anoche cuando un hombre borracho intentó hacerse cargo del balón y abrió fuego, dijo la policía.

Un joven de 20 años recibió un disparo en la pierna cerca de Center Drive y la calle 72 alrededor de la 1 a.m., esta madrugada, después de que el intruso ebrio se insertó en el juego y comenzó a patear la pelota.

Según NYPD, estalló una discusión, que supuestamente llevó al extraño a sacar un arma.

Un sospechoso fue detenido más tarde en 67th St y 5th Avenue y está bajo custodia policial, dijeron las autoridades.

La víctima no identificada fue llevada al New York-Presbyterian Hospital en condición estable, reportó New York Post.

Fue el último episodio de una racha de violencia con armas de fuego que se está viviendo en la ciudad. La noche previa hubo 11 balaceras en 12 horas, incluyendo el homicidio de una adolescente en un elegante parque de la 5ta Avenida; y una niña herida en Harlem.

El Comisionado de NYPD ha relacionado el repunte con la “implosión” del sistema judicial de la ciudad, por la reforma penal activada este año y la liberación de más de 1,500 presos por el coronavirus.