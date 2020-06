¿Por qué estamos creando una cultura de violencia?

Por un momento me asusté cuando grababa el Segmento de Vitamina Para el Alma en Primer Impacto, Univision – un espacio innovador con esperanza e inspiración en tiempos de crisis con temas sobre la verdadera prosperidad, la armonía consciente, la persistencia, la resiliencia y mucho más con este servidor Carlos Anaya. Medité. Respiré e hice una pausa. Me di cuenta que nuestras vidas habían cambiado. Ya no hay eventos, no hay una agenda apretada y de repente me pregunté; ¿cuándo volveremos a la normalidad o esto será la nueva normalidad?

Lo que sí es cierto es que cuando “afirmas tu identidad, reafirmas tu dignidad”. El elefante blanco en el cuarto en este caso se llama racismo, mañana quizás homofobia o xenofobia. Esas palabras que causan odio y separación entre los seres humanos. No se puede resolver los mismos problemas en la misma frecuencia que fueron creados.

Me pregunto: ¿será que nos han robado la felicidad? En medio de toda esta situación, estamos viviendo una crisis económica a nivel global, que afecta Los Estados Unidos y a otros países Latinoamericanos. También la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, cristalizó la indignación y ola de rechazos.

El Místico Sadhguru creador de la Ingeniería Interior comenta: “Se le da demasiada importancia al género. Deberíamos poder ver a los humanos solo como humanos”. Hemos creado una cultura llena de violencia. La mayoría de las películas tienen escenas con actos sangrientos, hombres musculosos o héroes que tienen que aplastar a alguien – parece que fuera normal la forma en que hoy en día calmamos nuestras emociones con violencia.

Me pregunto: ¿Existe una forma de expresar nuestras emociones sin maltrato o daño a los demás? Todavía afortunadamente el cine no imita la realidad; desde niños vemos escenas donde se destruyen puertas, utensilios, rostros, etc. – imágenes que se quedan en nuestro subconsciente, sembrando semillas de odio.

Te pido que eleves tu conciencia a pesar de que te hayan maltratado. Practica el perdón hacia aquellas personas que te han herido. Sé el maestro y eleva tu conciencia para que te conviertas en la mejor versión tuya.

Sigo con tantas preguntas sin respuestas…

-Carlos Anaya es consultor estratégico de Medios y fundador de @CafecitoEspiritual producido por Anaya Media y contribuidor nacional de Primer Impacto en Univisión con su segmento Vitamina para el Alma.