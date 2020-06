Les valió: Video muestra un bar repleto este fin de semana en Houston; ignoraron todas las medidas

HOUSTON – Los casos de COVID-19 en Texas siguen ascendiendo y en el epicentro del estado las autoridades han implementado nuevas restricciones buscando aplanar la curva, pero no todos parecen estar igual de preocupados por la difícil situación que se atraviesa actualmente con el virus.

This is an actual video from last night at Spire Houston. I cannot even fathom how dumb some people are. Imagine prioritizing your 'social life' over peoples actual lives. This isn't about you anymore, you are putting others at risk. Incredibly selfish humans. pic.twitter.com/JeQIUPFHUy

— Carson Zoch (@realcarsonzoch) June 28, 2020