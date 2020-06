700 goles: Leo Messi alcanza otro récord “inhumano” y ahora va por la marca de Pelé

Rara es la noticia que tiene que ver con Leo Messi y no con un récord que rompió o está a punto de romper y en esta ocasión rompió una de las barreras más increíbles del fútbol: 700 goles.

Su gol de penal ante el Atlético de Madrid le permitió el acceso a este selecto club en el que solo había 6 miembros: Josef Bican (805), Romario (772), Pelé (767), Ferenc Puskas (746), Gerd Müller (735) y Cristiano Ronaldo (725).

Se dice fácil, pero la media de goles de Messi en el Barça es de 0.87 goles por partido durante toda su carrera, una de más de 15 años en el máximo nivel posible a nivel internacional. Suma 630 dianas con el Barcelona en 721 partidos.

