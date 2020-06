Ana Bárbara está de luto por la muerte de un familiar debido al coronavirus 

Ante el dolor la cantante le ha dejado un mensaje a sus fans para que todos se unan y no desistan en cuidarse ante el COVID-19 y sigan usando las mascarillas

A través de sus redes sociales Ana Bárbara compartió con su público que un tío radicado en México había fallecido debido al coronavirus. A través del vídeo los seguidores de la cantante pudieron notar los afectada que estaba por la pérdida y el golpe que significa que un familia fallezca debido al COVID-19.

“Desafortunadamente y lo lamento mucho, hace una hora me enteré que un tío perdió la batalla contra el coronavirus en Mazatlán, Sinaloa“, dijo la intérprete.

La cantante también aprovechó este momento de dolor para compartir el siguiente mensaje con sus fans, una importante petición ante la lucha contra el coronavirus.

“Es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente, a mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté. ¡No lo hagamos! Y si podemos, estar la mayor parte del tiempo en la casa y si hay que salir, regresar y tener todos los cuidados, se lo digo de todo corazón”.