Grupos pro-inmigrantes protestan en campamento de City Hall en contra de recortes a sus fondos

Este martes 30 de junio, en el día en que vence el plazo establecido por la ley para que la Ciudad vote el presupuesto final para el próximo año fiscal, la tensión aumentó entre los cientos de personas que están acampando en las afueras de la Alcaldía, y a primeras horas de la mañana protagonizaron un enfrentamiento con oficiales de policía cuando trataban de bloquear las calles.

Los manifestantes, que montaron desde la semana pasada un campamento parecido al de ‘Occupy Wall Street’ que en el 2011 permaneció por dos meses en el Zuccotti Park, en el Bajo Manhattan, exigen que la Ciudad recorte $1,000 millones de dólares de fondos del presupuesto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), que es de alrededor de $6,000 millones.

Y a pesar que el lunes el alcalde Bill de Blasio dio indicios que se había logrado un acuerdo con el Concejo Municipal para satisfacer la demanda de los manifestantes que en su mayoría son parte del movimiento ‘Black Lives Matter’, y que desde finales de mayo se han tomado las calles para protestar contra la brutalidad policial y la muerte del afroamericano George Floyd, los integrantes del campamento aseguraron este martes que la propuesta del mandatario “no es suficiente” y que no terminarán con su demostración hasta que no vean firmado el nuevo presupuesto, y confirmar exactamente cuáles fondos del NYPD serán usados en programas que beneficien a las comunidades más necesitadas.

Here’s the moment when things came to a boiling point. NYPD removing barricades closing off park behind city hall, which has been occupied by a round the clock sit-in amid demands to #DefundTheNYPD since last Tuesday. ⁦@PIX11News⁩ ⁦@VOCALNewYork⁩ pic.twitter.com/rolYObmokg

— Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) June 30, 2020