Hasta desde una silla de ruedas disparan en Nueva York: 503 balaceras y 605 víctimas en lo que va de 2020

Un hombre armado, sentado en una silla de ruedas, fue capturado en video mientras disparaba en una calle de Harlem (NYC) la madrugada del domingo, dijo la policía.

El sospechoso fue visto discutiendo con varias personas cerca de West 134th Street y 7th Avenue alrededor de las 3:40 a.m. del domingo. Luego sacó una pistola y disparó varias veces a un objetivo no identificado.

Nadie fue reportado herido en ese momento, dijo la policía. El pistolero se alejó de la escena y todavía está en libertad, indicó New York Post.

Fue un episodio más del incremento en los tiroteos en la ciudad, incluso en zonas tradicionalmente tranquilas como Central Park o Flatiron.

En lo que va de un año, aún con la cuarentena, ha habido 503 episodios con armas de fuego, dejando 605 víctimas, entre muertos y heridos, reportó Pix11.

Aunque el crimen en general ha bajado 2.5%, al 31 de mayo ya se había dado un incremento de 18.3% en los episodios de disparos en toda la ciudad, en comparación con el mismo período en 2019.

Y la tendencia subió aún más este mes: del 15 y el 22 de junio hubo 56 incidentes con disparos, en comparación con sólo 18 en el mismo lapso en 2019, lo que significó una subida de 300%.

Luego, la semana pasada hubo casi 60 tiroteos, incluyendo 11 en un lapso de 12 horas la noche del jueves 25.

El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, considera que el incremento es parte de la “implosión” del sistema judicial de la ciudad más grande del país.

“Estamos en una dirección muy difícil en los tiroteos, lo que está dando lugar a homicidios”, dijo Shea.

El aumento se produce en medio de una reforma policial radical en la ciudad, renuncias masivas de agentes y la anunciada reducción del presupuesto de NYPD, de al menos $1 mil millones de dólares.

🚨WANTED🚨 for A RECKLESS ENDANGERMENT in the vicinity of West 134th Street and Seventh Avenue . #Manhattan @NYPD32pct on 6/28/20 @ 3:40 AM 💰Reward up to $2500👓Seen him ? Know who he is ?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/nJY0pDLNn0

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 30, 2020