Kanye West orgulloso de que Kim Kardashian ya sea “oficialmente billonaria”

El rapero Kanye West ha vuelto brevemente a la red social Twitter para deshacerse en halagos hacia su esposa y madre de sus cuatro hijos, la estrella televisiva Kim Kardashian. Aunque el controvertido músico, a buen seguro, ya le habrá dedicado esos mismos piropos en la intimidad de su hogar angelino, qué duda cabe de que semejante homenaje público habrá dejado a la también diseñadora y empresaria muy emocionada.

Y es que la ocasión no es para menos, ya que esta semana la estrella televisiva se ha convertido oficialmente en billonaria en términos anglosajones- y de esta forma ha superado una nueva marca personal en términos de patrimonio económico. Asimismo, Kim se une ya al selecto club del que forman parte su hermana pequeña Kylie Jenner y el propio Kanye.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020