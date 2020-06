No le ganan a nadie: Atlético de Madrid le arrancó más puntos al Barça que casi se despidió de La Liga

En un partido en el que fueron pitados tres penales y se repitió uno, el Atlético de Madrid le sacó un empate 2-2 y dos puntos vitales al Barcelona de la cancha del Camp Nos en un encuentro que el equipo colchonero incluso pudo ganar.

En caso de ganar su partido el jueves ante el Getafe, el Real Madrid pondría 5 puntos de por medio con solo 15 por disputarse, una diferencia que luce inalcanzable para el Barcelona, que no ha dejado de perder puntos desde que regresó a la acción La Liga.

En unos primeros 45 minutos con muchas alternativas, la escuadra azulgrana se puso al frente en el minuto 11 con un gol en propia meta de Costa tras un saque de esquina cobrado por Messi. Saúl Ñíguez igualó de penalti en el minuto 19.

En la reanudación, se vieron dos tantos más de penalti. El primero transformado por Lionel Messi, su gol oficial No. 700, que dejaba el 2-1 al minuto 50.

7️⃣0️⃣0️⃣ has arrived! 🐐

Lionel Messi's landmark goal comes in the form of a Panenka to give @FCBarcelona a 2-1 lead over @atletienglish!

📺 – beIN SPORTS

💻📱 – beIN SPORTS CONNECT: https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/dXnI0kJhAa

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 30, 2020