Podría haber duelos de alarido: Enfrentamientos de la Champions League saldrán de sorteo sin restricciones

Este martes la UEFA confirmó cuándo se realizarán los partidos pendientes de octavos de final de la Champions League y cómo se llevará a cabo el sorteo de las fases restantes. La sorpresa es que dicho sorteo no tiene restricciones hasta el momento, por lo que no habrá cabezas de serie y se podrán enfrentar equipos del mismo país, lo que podría ofrecernos duelos memorables desde los cuartos de final, como un Barcelona vs. Real Madrid.

Hasta el momento están dentro de los cuartos de final Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid y París Saint-Germain, quienes se ganaron su lugar antes de la pandemia; sin embargo, hay duelos de octavos de final pendientes, de donde saldrán los otros 4 afortunados que jugarán la siguiente fase: Manchester City y el Real Madrid, cuyo marcador luego de la ida favoreció a los Citizens, que ganaron 1-2 en el Bernabéu; Juventus y Lyon, cuya ventaja temporal es para los franceses luego de un 1-0 en casa; Bayern Múnich y Chelsea, serie donde la ida la ganaron los bávaros a domicilio por 0-3; el Barcelona y el Napoli se disputarán el último boleto, luego de un empate 1-1 en San Paolo.

The Champions League quarterfinals draw will take place on Friday, July 10th at 12:00 CET

PSG

RB Leipzig

Atlético Madrid

Atalanta

Bayern/Chelsea

Man City/Real Madrid

Barcelona/Napoli

Juventus/Lyon

The semifinals draw will take place immediately afterwards

