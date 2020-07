Abogada: Vanessa Guillén fue asesinada y el sospechoso que se suicidó es parte de la investigación

TEXAS – Durante una desgarradora conferencia de prensa el miércoles por la mañana la abogada de la familia de Vanessa Guilén hizo referencia que el cuerpo encontrado el martes es de Vanessa, y que el sospechoso que se suicidó el miércoles por la madrugada está relacionado con el caso de la soldado que desapareció el pasado 22 de abril.

La hermana de Vanessa, Mayra, mencionó que conoció al sospechoso (que se suicido) y que tuvo el descaro de “reírse” en su cara el día que lo conoció la primera vez cuando fue a preguntar por su hermana cuando desapareció.

“Ahorita todos son culpables”, dijo la hermana.

“Ella era muy valiente y para que le hayan hecho esto”, agregó Mayra antes de alejarse del podio en lágrimas.

Aunque la familia se encuentra a la espera de la confirmación de las autoridades varias se refirieron a Vanessa en el pasado. La madre de Vanessa, Gloria, no asistió, según Mayra la señora se encuentra mal de salud.

“Dicen que el acoso sexual no es criminal pues acaba de morir una persona, debe ser criminal”, dijo la abogada Natalie Kahwam.

“Nos mintieron cada vez que hablaron con nosotros”, dijo Lupe, la hermana menor de Vanessa.

“Toman el acoso sexual como un chiste, mi hermana no es un chiste, mi hermana es un ser humano”, agregó Lupe entre gritos y lágrimas.

La familia pidió que se abra una investigación congresional.

La abogada también mencionó que el sospechoso que se suicidó es el hombre que ingresó a las regaderas un día que Vanessa se estaba bañando.

Aaron David Robinson fue identificado por la abogada como el hombre que se suicido en la base Fort Hood el miércoles y que hay dos persona arrestada. Según la abogada, hay varias personas persona involucradas.

"My sister is NO JOKE. My sister is a HUMAN BEING. And I want justice. My sister did not do this to herself. Someone did it." Vanessa Guillen's sister gave an emotional plea in the case of her sister's disappearance from Fort Hood. https://t.co/CgkJnmERNJ pic.twitter.com/rCc2VqhVdE

— ABC13 Houston (@abc13houston) July 1, 2020