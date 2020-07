Cumpleaños terminó en tragedia para tres latinos en elegante parque, frente al PH de Jeff Bezos en Nueva York

Ruddy Osías fue arrestado como sospechoso de haber causado los disparos que mataron a Erica López e hirieron a su novio, Andrés Arias, la madrugada del viernes, a media cuadra de Madison Square Park, elegante parque de la 5ta Avenida de Nueva York.

Osías (27), residente de Bayswater (Queens), fue acusado del homicidio de la adolescente López, en un tiroteo por una disputa menor, frente al lujoso PH de $80 millones de dólares del dueño de Amazon, Jeff Bezos, en 212 Fifth Av, destacó New York Post,

No está claro si Bezos, considerado el hombre más rico del mundo con un patrimonio de $125 mil millones de dólares, se encontraba allí al momento del crimen.

La balacera mortal sucedió alrededor de las 12:30 a.m. del viernes en esa costosa cuadra de West 26th St y Fifth Avenue, cerca de la intersección con Broadway, en Flatiron District, zona iconográfica del turismo mundial. Tras los disparos, realizados desde un auto, el sospechoso huyó.

Osías ahora enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma por presuntamente dispararle a la pareja residente de Connecticut, después de que supuestamente tuvieron una discusión al salir del bar 230 Fifth Rooftop.

López (19) y Arias (21) estaban celebrando un cumpleaños en ese lugar cuando comenzaron a conversar y beber con un grupo. Pero los ánimos se encendieron cuando López dijo que una de las mujeres que acababan de conocer la tocó a ella y a su otra amiga sin su consentimiento, según Arias. Cuando él los enfrentó sobre la acusación, se produjo una discusión.

La pareja luego abandonó el club, pero el grupo los siguió, dijo Arias al Daily Mail. Mientras él y López caminaban cerca del parque, el grupo comenzó a gritarles nuevamente desde dos vehículos.

En un momento, Osías saltó de un automóvil y comenzó a abrir fuego. Arias dijo que López trató de empujarlo a un lugar seguro, lo que posiblemente salvó su vida, ya que sólo fue rozado por una bala.

Los dos fueron llevados al Hospital Bellevue, donde Arias se enteró de que su novia había fallecido.

Osías fue detenido el sábado. Supuestamente trabajaba ilegalmente como conductor de vehículos de alquiler, operando un auto registrado de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) a pesar de que él mismo no tiene licencia de la agencia, según la fiscal Alissa Wimmer.

“El propio acusado hizo una declaración inculpatoria en la que se identificó en los videos como el tirador y admitió haber poseído y disparado el arma varias veces”, dijo Wimmer.

El juez Jay Weiner honró la solicitud de la fiscalía de que Osías quedase detenido en función de la gravedad de las acusaciones en su contra. El caso se dirige a un gran jurado el 28 de julio.

Fue un episodio más en otra jornada violenta en NYC, que sumó 11 balaceras en un lapso de 12 horas, a partir de las 6:15 p.m. del jueves, reportó Pix11.

Los incidentes ocurrieron en medio de un repunte de la violencia armada en la ciudad, donde a mediados de junio los disparos han aumentado más del 300% en comparación con el año pasado.

