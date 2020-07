Causa misterio lago en la India cuya agua cambió de color de verde a roja

Hace 50,000 años, el impacto de un meteorito generó una gran depresión en lo que hoy es el estado indio de Maharashtra. Allí se ubica el lago Lonar, una de las principales atracciones turísticas de la zona. Y en los últimos días, ese espejo de agua ha registrado un notorio cambio de color: de verde a rojizo.

Ubicado a 500 kilómetros al este de Mumbai, el lago Lonar es una de las principales atracciones turísticas de la región debido a su particular formación. Si bien aún no hay precisiones sobre el motivo de la variación repentina de color, los científicos esbozan diferentes teorías al respecto.

Según publica el sitio indio Economic Times, el cambio de la coloración del agua del lago puede estar vinculada a una multiplicidad de razones: el aumento de la salinidad, la presencia de algas, bacterias o una combinación de varios factores. Además, a raíz del clima seco que padece esa región, el espejo de agua ha disminuido su profundidad.

Desde la cuenta de Twitter de la dirección de turismo del estado de Maharashtra, el geólogo Gajanan Kharat indicó que si bien el lago ya había modificado su color en anteriores ocasiones, nunca había sucedido de manera tan evidente.

“Este año, se ve particularmente rojo porque la salinidad del agua ha aumentado. La cantidad de líquido se ha reducido y el lago se ha vuelto menos profundo, por lo que la salinidad y provocó ciertos cambios internos”, señala Kharat.

Como un espejo de agua muy alcalino y con alto nivel de salinidad, el lago Lonar es un lugar propicio para el desarrollo de bacterias conocidas como halobacteriaceae. Dichos organismos suelen producir la bacteriorrodopsina, un pigmento rojo que absorbe la luz solar y la convierte en energía. Cuando florecen en grandes cantidades, el agua en el que se encuentran las halobacterias puede tornarse de color rojizo.

Here is a video by Mr.Gajanan Kharat, Geologist, explaining to us why the colour of #LonarCrater Lake has changed. #LonarLake #MaharashtraTourism #MaharashtraUnlimited #Lonar pic.twitter.com/plZx7YFnF8

— Maharashtra Tourism (@maha_tourism) June 11, 2020