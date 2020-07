Familia de Jenni Rivera lanza ‘Quisieran tener mi lugar’, nuevo tema inédito

El lanzamiento fue en honor al cumpleaños de la Diva de la Banda

En el que hubiera sido el cumpleaños de Jenni Rivera, se ha lanzado un nuevo tema inédito titulado “Quisieran tener mi lugar”. La cantante está más presente que nunca en el corazón de sus fans y de que manera, pues hoy precisamente sería el día en el que “La Diva” cumpliría 51 años de vida y que mejor manera de celebrar que con un lanzamiento más de un tema inédito que se suma a los dos anteriores cortes (“Aparentemente bien” y “Engañémoslo”), mismos que significaron un éxito más en la carrera de Jenni.

“Quisieran tener mi lugar” es un tema autoría de Luis Antonio López “El Mimoso” y la misma Jenni, entre quienes existía una gran amistad y de hecho no era la primera vez que trabajaban juntos, pues anteriormente ella ya había grabado “Amaneciste conmigo” tema autoría también de “Mimoso”; pero es con esta nueva canción una oportunidad más para demostrar la gran voz y talento que poseía “La Gran Señora”, con ese estilo único para interpretar y que en vida la llevó a ser una de las mejores intérpretes de música mexicana.

A la par del lanzamiento en radio, se estrenó también el videoclip oficial del tema, una historia en la que queda de manifiesto quien era Jenni Rivera dentro de la música, pues se hace un recorrido por varios de los innumerables premios y reconocimientos que recibió “La Diva”, mientras se escucha “Quisieran tener mi lugar”…

LETRA

Y siguen con el mismo cuento

Critican y juzgan mi vida

Les duele que yo sea la Diva

No me importa decir lo que siento

Mientras se metan conmigo

Defenderé mi talento

Trabajo me ha costado

Para ganarme el respeto

No por que algunas personas

No les parezca lo que estoy haciendo

Voy a seguir caminando

Por eso no me detengo

Solo quieren hablar por hablar

Por que no tienen nada de pena

Quizás quisieran tener mi lugar

Y vivir de las cosas buenas

Pero segura estoy de que en este mundo

De que veneno… las víboras llevan

Esto es parte de la letra de “Quisieran tener mi lugar”, tema con el que la familia Rivera celebra el cumpleaños de “La Diva de la Banda”, sumando además la iniciativa #51ExperienciasConJenniRivera la cual consistió en lanzar 51 vídeos de personas que de alguna manera conocieron y convivieron con “La Diva”, mismos que contaron una experiencia que recuerdan de ella y que dejan ver la forma de ser de la artista, pero también de la persona, la mamá y la amiga.