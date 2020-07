Hombre muere tras beber café en exceso

80 microgramos de cafeína en el organismo pueden llegar a ser altamente tóxicos y letales

Un hombre de 36 años fue encontrado muerto en su casa después de haber consumido demasiado café. De acuerdo con el agente forense de la ciudad de Peterborough, en el condado de Cambridgeshire, Inglaterra, se encontró una concentración de cafeína de 282 microgramos por mililitro de sangre. Se considera que cualquier sustancia que esté por encima de los 80 microgramos puede ser fatal.

Según el diario Metro, el hecho sucedió a fines de 2019. Lukasz Sandelewski, un soldador polaco, fue descubierto por su inquilino durante la noche del 5 de diciembre. El día anterior había regresado del trabajo alrededor de la una de la mañana y fue escuchado hablar por teléfono hasta tarde.

Sean Horstead, el forense, explicó al periódico británico que el inquilino recibió un mensaje de Facebook de la madre de Sandelewski pidiéndole si podía ir a ver a su hijo para verificar que estuviera bien porque no respondía a sus llamadas. “Ahí lo descubrió: fue a su habitación, lo encontró aparentemente muerto y se puso en contacto con la policía”, agregó.

Los testigos aseguraron que el cuarto estaba repleto de vasos vacíos. “No está claro cómo consumió la gran cantidad de cafeína que tenía en el cuerpo, pero la toxicidad de dicha sustancia es la causa de la muerte”, aseguró el forense.

Consultado acerca de la posibilidad de un suicidio, el investigador dijo que no había evidencia que sustentara esa teoría: “Su muerte fue la consecuencia involuntaria de un acto deliberado. Consumió una cantidad fatal de cafeína, pero no la intención no era terminar con su vida”, aclaró Horstead.

Junto con la cafeína, se descubrió que Sandelewski tenía 112 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre en su sistema cuando murió.