“Mi prioridad no son las redes sociales”: Norma Palafox responde a las críticas por su vida de influencer

La jugadora de las Chivas asegura que está enfocada en su rendimiento como futbolista

La jugadora mexicana Norma Palafox es un fenómeno en redes sociales, su carisma la ha llevado a ser la consentida de los aficionados, sin embargo, no todos los comentarios son a su favor, hay un sector que la critica duramente al considerar que deja de lado el fútbol.

La futbolista de Chivas Femenil habló del compromiso con su profesión y dejó claro que no ha descuidado las canchas por su rol de influencer.

“Sé a dónde quiero llegar, pero si se puede tener las dos cosas a la vez, la verdad no se pierde mucho tiempo. No dejo de entrenar por publicar algo, o no rindo en la cancha por publicar algo. Lo veo de esa manera: no está para nada peleado, son oportunidades y se tienen que aprovechar. Lo hago porque me gusta, se me da bien y en conclusión para mí no está peleado. Cualquier jugadora puede hacerlo, yo lo veo de esa forma”, comentó en conferencia de prensa virtual.

Palafox dejó claro que aunque disfruta de las mieles del éxito en Internet su prioridad es ser futbolista.

“Quiero ser futbolista, quiero llegar a muchas cosas, pero no está peleado con que siga en redes sociales. Obviamente, oportunidades siempre van a haber, pero mi mentalidad es seguir en el futbol. Quiero seguir cumpliendo metas a corto y largo plazo, si se dan oportunidades qué bueno, no tengo problema, pero mi prioridad es ser futbolista”, indicó.

Norma es la segunda futbolista más famosa del mundo en redes sociales con más de cuatro millones de seguidores en distintas plataformas, solo detrás de la estadounidense Alex Morgan, situación que sorprendió a la jugadora.

“Es satisfactorio. Ha sido trabajo, nada es casualidad, nada cae del cielo. Se me da la oportunidad, a seguir mejorando, quiero más cosas en el aspecto futbolístico, no es mi prioridad (las redes sociales). Me da gusto, cuando vi la tabla, ser la segunda en el mundo detrás de Alex Morgan me impactó, me impresionó y me motiva a seguir creciendo para ser mejor todavía”, platicó.

De igual manera, Norma Palafox comentó que tras su aventura en el programa Exatlón Estados Unidos, siempre pensó en volver con las Chivas, además de que sueña con ser campeona de goleo en la Liga MX Femenil y después, emigrar a Europa.