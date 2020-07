Sergio Goycochea revela su escatológica cábala para detener penales: Orinar en la cancha

Goycochea se consagró en el Mundial de Italia 1990 al atajar cuatro penales

Considerado como uno de los mejores porteros argentinos de la historia, Sergio Goycochea es recordado por su gran habilidad para detener penales en momentos decisivos, como en el Mundial de Italia 1990 o la Copa América de 1993.

En una extensa entrevista para Infobae, Goyco reveló que tenía una cábala para atajar penales y se trataba de orinar en el césped antes de la definición por los once pasos. Este escatológico ritual nació en el partido del mundial de 1990 entre Argentina y Yugoslavia en los cuartos de final.

“Hacía mucho calor y yo tomé mucho líquido. ¿Adónde iba a ir? No podía dejar la cancha. Además, cuando llegan los penales es un momento donde vos querés que te queden bien los guantes, las medias perfectas. A los nervios lógicos no le podía sumar las ganas de orinar. Entonces junté a varios muchachos. Si te quedás solo como un boludo, queda medio raro. Más que taparme era simular una acción para que dijeran “están hablando de lo que viene”. Hacía que elongaba para favorecer la posición y que no se dieran cuenta afuera. Y después de Yugoslavia, hubo que repetirlo. Contra Italia no tenía tantas ganas, ya era de noche. Pero lo provoqué igual. En el mismo sector de la cancha y todo. Si vamos a hacer cábala, vamos a hacerla bien”, confesó el ex guardameta.

No cabe duda que cábalas como la de Goycochea, muy pocas.