Cayó el Wolverhampton: A Raúl Jiménez se le están escapando el título de goleo y la Champions League

Luego del gran momento que Raúl Jiménez estaba viviendo tras el regreso del fútbol inglés, al anotar en tres partidos consecutivos, su brillo se apagó repentinamente, ya que su productividad goleadora se redujo a cero en los últimos 2 encuentros y esto podría tener consecuencias negativas, porque el delantero se encuentra peleando el título individual y su equipo un boleto a la Champions League.

Los Wolves enfrentaron el encuentro con actitud de quererse llevar los tres puntos en casa, arriesgando al ataque y con la dupla Jiménez-Traoré, una de las más productivas de la Premier League; sin embargo, todos sus intentos los frenó la férrea línea de 5 que presentaron los Gunners, quienes jugaron a la contra e hirieron de muerte a los Lobos al minuto 43 y al 86, por conducto de Bukayo Saka y Alexandre Lacazette, respectivamente.

La única jugada “clara” que tuvo el de Tepeji del Río llegó en la segunda mitad, cuando Adama ganó un balón por la banda, puso un centro al segundo palo y Jiménez apareció desde atrás para rematar ligeramente por encima de la meta.

Con este resultado adverso, Jiménez se quedó en 15 tantos en la lucha por la Bota de Oro del fútbol inglés, mientras que el líder en este rubro, Jamie Vardy se aleja cada vez más, ya que actualmente suma 21 goles, con los dos que clavó este sábado frente al Crystal Palace.

Another 2 goals for Jamie Vardy today, as the Leicester City striker leads the charge for the Premier League Golden Boot with 21 Goals this campaign!

Can he win it? Or will the likes Danny Ings (18) or Pierre-Emerick Aubameyang (19) catch him?? pic.twitter.com/pZTYAij4ps

— In Off The Post ⚽ (@inoffthepost20) July 4, 2020