El ‘doble’ de Cristiano Ronaldo recibe oferta para participar en película porno para interpretar al futbolista

Un modelo brasileño ha ganado fama por su parecido con el futbolista

Paulo Roberto, un joven brasileño de 23 años, ha ganado popularidad en redes sociales por su parecido con Cristiano Ronaldo.

Y recientemente reveló que le ofrecieron un papel en una película para adultos en la que interprete al futbolista.

Sin embargo, rechazó la oferta. “No quería participar. No me puedo imaginar en una habitación llena de cámaras que me filman teniendo sexo, no pude hacerlo”, dijo a The Sun.

“No tengo miedo de lo que la gente piense, pero prefiero que se haga entre cuatro paredes, sin que nadie grabe”.

Paulo, que es modelo a tiempo completo, ha trabajado en varias campañas de moda de ropa interior.

El brasileño tiene más de 41,000 seguidores en Instagram, y le gusta posar mostrando su six pack.

Constantemente presume a sus seguidores fotos de sí mismo haciendo alarde de sus abdominales.