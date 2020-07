Autoridades de Nuevo León piden a pacientes recuperados de COVID-19 donar plasma para tratamiento

El secretario de salud estatal dijo que el uso de esta substancia ha mostrado resultados positivos en la recuperación de los pacientes

Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images / Getty Images

MÉXICO – Autoridades del sector Salud en el estado de Nuevo León pidieron a los pacientes recuperados de COVID-19 donen plasma para las personas hospitalizadas con síntomas graves.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O, señaló que, aunque aún no se cuenta con un tratamiento comprobado para tratar la enfermedad, se han obtenido resultados positivos con el uso del plasma.

“Los anticuerpos que tiene el plasma son los que atacan el virus”, afirmó el funcionario.

De la O explicó que la sangre tiene varios componentes, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno al organismo, los glóbulos blancos que son las defensas, y las plaquetas encargadas de coagular la sangre.

“El componente líquido es el plasma, que utilizamos para tratar a los pacientes enfermos por COVID-19, pero necesitamos donadores”, exhortó el secretario.

De cada donador se obtienen 600 mililitros de plasma y es administrada al paciente en tres dosis de 200 mililitros.

Ante las dudas que existen sobre estas prácticas, Manuel de la O aclaró que una persona puede donar cada 15 días por 10 veces o más, y el cuerpo se repone de 24 a 48 horas.

Hasta el momento, de los 161 donadores, se ha beneficiado a 167 pacientes.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el secretario de Salud de Nuevo León entregó un reconocimiento a cuatro donadores: Raúl Alonso Barrera Sánchez, Enrique Simón Zubieta, Alondra Ortiz y Dustin Mendoza Treviño. Ante el micrófono, ellos invitaron a las personas ya contagiadas a donar.

“La donación altruista no causa ningún daño, ningún dolor. Yo me he sentido muy bien”, compartió Mendoza Treviño.

Bernardo Rochin Romero, un paciente que estuvo internado por 10 días en el Hospital Metropolitano, agradeció al personal médico y a los donadores de plasma, pues ese tratamiento le ayudó a mejorar su condición de salud.

“Es una experiencia que no se la deseo a nadie, por eso hay que cuidarnos mucho, medir la distancia y de preferencia no salir de su casa”, recomendó.

Requisitos para donación

Las personas que tuvieron COVID-19 pueden donar plasma después 28 días sin síntomas, con una prueba positiva previa de PCR y una prueba negativa para comprobar que ya no tiene el virus. Las mujeres que no tengan hijos ni antecedentes de aborto son candidatas a donación.

También es necesario tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kilos.