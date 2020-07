Se partió la cara: La impresionante lesión del jugador de rugby Sia Soliola

Es bien sabido que el rugby es uno de los deportes más rudos que existen y quienes lo practican están expuestos a sufrir lesiones siempre. Pero no muchas veces se puede observar algo como lo que le pasó a Sia Soliola quien prácticamente se partió la cara en dos partes.

Sia Soliola off to hospital with a suspected facial fracture after collision below. Greatest concern for cheekbone/eye socket fracture, if confirmed usually at least 3-4 weeks on the sideline to allow for adequate bone healing #NRLRaidersDragons pic.twitter.com/5SUTDJrUac

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 3, 2020