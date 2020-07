El manager de los Indios de Cleveland está dispuesto a que el equipo cambie de nombre 

El equipo de la MLB busca adaptarse a los nuevos tiempos y la lucha por la justicia social

Las protestas en contra de la violencia racial tras el asesinato de George Floyd han puesto sobre la mesa varias polémicas raciales en el mundo del deporte y logrado varios triunfos, como la eliminación de la bandera confederada de Nascar y el posible cambio de nombre de los Indios de Cleveland.

En 2018, el equipo de béisbol dejó de usar como escudo al Jefe Wahoo, una imagen estereotipada de los nativos de norteamérica, y este lunes Terry Francona, manager de los Indios, declaró que está buscando que el equipo cambie de nombre para adaptarse a los nuevos tiempos y luchas por la justicia social.

“En el pasado, cuando me preguntaron si era nuestro nombre o el Jefe Wahoo, creo que generalmente respondería y diría que sé que nunca intentamos ser irrespetuosos y todavía me siento así. Pero no creo que sea una respuesta lo suficientemente buena hoy. Incluso a mi edad, no quieres ser demasiado viejo para aprender o darte cuenta de eso, tal vez he ignorado algunas cosas, y me avergüenzo de eso, y trato de ser mejor. Los recientes disturbios sociales en nuestra comunidad y nuestro país solo han subrayado la necesidad de que sigamos mejorando como organización en temas de justicia social”, declaró Francona.

En un comunicado de prensa, los Indios de Cleveland declararon que comenzarán la búsqueda para el nuevo nombre del equipo: “Estamos comprometidos a involucrar a nuestra comunidad y a las partes interesadas apropiadas para determinar el mejor camino a seguir con respecto al nombre de nuestro equipo”.