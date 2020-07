Líderes de condados de NYC se plantan firme contra dramático recorte de fondos a planes para adultos mayores

Exigen una reversión al "tijerazo" de fondos que sufrieron más de 600 organizaciones que prestan soporte a los ancianos más pobres de la ciudad de Nueva York

Miles de ancianos que se benefician de centros de cuidados especiales y planes alimenticios financiados por la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, están entre las víctimas de los recortes presupuestarios del año fiscal 2021 aprobados por la Ciudad, por la crisis financiera causada por el coronavirus.

Los presidentes de los cinco condados de la Gran Manzana, se unieron este lunes en una reunión virtual con proveedores de estos servicios, para exigir la “restauración inmediata” de millones de dólares en fondos que fueron recortados a la Oficina de Adultos Mayores de la Ciudad de Nueva York (DFTA), agencia que maneja más de 600 programas dirigidos a esta población hoy más vulnerable que nunca.

El presidente del condado de El Bronx, Ruben Diaz Jr, reaccionó airado ante estos “recortes presupuestarios”, tras reiterar que no solo se está despojando recursos a cientos de organizaciones sin fines de lucro, que son vitales para garantizar calidad de vida a los ancianos, sino también se está atentando contra la capacidad de los condados de promover planes alternos a esta población.

“Esto es una barbaridad, una falta de respeto a nuestros abuelos. Además, se quita la posibilidad a los presidentes de los condados a ofrecer más soporte, justamente a esta comunidad vital para la ciudad, que viene de padecer lo peor de la pandemia”, dijo Díaz.

20% de la población de NYC

La recién conformada coalición de emergencia de los presidentes de los condados, recordó que ya el DFTA venía siendo blanco de una disminución de sus fondos, para atender servicios vitales enfocados en aproximadamente el 20 por ciento de la población de la ciudad.

“Seguiremos trabajando con mucha fuerza ante esta pretensión de echar a un lado los beneficios a nuestros adultos mayores, que en muchos casos viven solos, dependiendo de esta organizaciones sin fines de lucro para contar con una alimentación saludable. Y además de ello, viven el lado más pesado de la pandemia”, agregó Eric Adams, presidente del condado de Brooklyn.

Los líderes de condados que conforman la Gran Manzana, puntualizaron que “no descansarán” hasta que la Ciudad restablezca los fondos y se trabaje para crear una asociación público-privada, para garantizar que las personas mayores no se queden sin servicios vitales, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19.

Gale Brewer, presidenta del condado de Manhattan, también habló fuerte a las autoridades de la ciudad: les recordamos que lo peor de la pandemia no ha pasado y que los centros de ayuda a nuestros ancianos, son un pilar fundamental en medio de esta tragedia.

“Vamos a defender con transparencia, los fondos de estas organizaciones. Los vecindarios, especialmente los más pobres, han sido testigos de la utilidad de estos servicios, que son casi la vida de miles de ancianos solos, discapacitados, LGBTQ, por citar solo algunos grupos”, enfatizó Brewer.

“Esto va a significar un desastre”

Voceros de organizaciones, como Regional Aid for Interim Needs, Inc. (RAIN), fundada hace 47 años en El Bronx que administra 13 centros que ofrecen múltiples servicios para más de 2,000 hispanos de la tercera edad, temen que se genere una reacción en cadena por la falta de eficiencia de estos servicios.

“Si justamente en medio de esta crisis, nos restan un centavo, eso va a significar un desastre. Tenemos mucho miedo de un efecto dominó que termine de quitar alimentos y protección esencial a nuestros envejecientes”, explicó Anderson Torres, presidente de RAIN.

En medio de un interesante esfuerzo logístico, los adultos mayores que asisten a más de 600 centros de cuidado diario y atención nutricional, financiados por la Ciudad, a pesar de no poder reunirse en las sedes de los programas por las reglas de distanciamiento social, siguieron recibiendo apoyo nutricional y medicinas, a través de sistemas centralizados de entrega a domicilio. Los alcances de esta estrategia están en peligro.

“Fue sorpresivo”

La discusión del presupuesto del año fiscal 2021 de la ciudad de Nueva York, ha sido especialmente tormentosa en tiempos de “vacas flacas”, causada por la emergencia de salud pública y además por las fuertes manifestaciones que exigen justicia racial.

La semana pasada en medio de presiones y manifestaciones, el Alcalde Bill de Blasio y el Concejo Municipal anunciaron un acuerdo para aprobar el nuevo presupuesto por el orden de los $88,000 millones de dólares que incluye una reducción de $ 1,000 millones en recursos al Departamento de Policía (NYPD).

Pero, aunque se había aclarado que los efectos de la pandemia cortarían miles de puestos de trabajo en la administración municipal, fue “casi sorpresivo” para los presidentes de los condados que los planes de asistencia coordinados por DFTA, también sufrirían las consecuencias de la devastación económica.

“!Es conmovedor! Millones de dólares, que se traducen en la sobrevivencia y la alimentación de nuestros ancianos han sido eliminados”, razonó Sharon Lee, presidenta de Queens, uno de los condados en donde el COVID-19 trajo más dolor y muerte entre los adultos mayores.

Por su parte, un portavoz de la Oficina de Adultos Mayores de la ciudad de Nueva York dijo a El Diario que la Ciudad se encuentra en una crisis financiera y de salud pública, sin precedentes, que ha impactado a todas sus agencias y sus respectivos presupuestos.

“Seguiremos abogando en nombre de nuestros ancianos y apostando a programas de gran calidad. Esperamos que el gobierno federal brinde apoyo y recursos adicionales necesarios en este momento”, detalló la fuente.

Ayuda cada vez más lejana

El escenario a futuro podría ser más desolador para centenares de miles de ancianos, a quienes las posibilidades de asistencia podrían estar más lejos, como la haitiana Yolanda Irrizari, de 88 años, quien vive totalmente sola en un apartamento en el Alto Manhattan.

Hace un año se cayó y estuvo 13 horas en el suelo de su apartamento mientras encontró ayuda, desde ese momento ha venido aplicando para contar con un acompañante diario. No tiene hijos y no ha recibido respuesta de la Ciudad.

“Estoy muy agradecida, porque en medio de esta crisis de salud, no me faltó atención por mis medicinas ni por mis alimentos, pero estoy solita en la ciudad, y he aplicado para tener un apoyo de los programas que te envíen a alguien unas horas para que te acompañe. Y no he recibido respuesta”, comentó la señora Yolanda quien con la ayuda de un bastón se desplaza lentamente por las calles de la ciudad para hacer sus diligencias.

Adultos Mayores en NYC