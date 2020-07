Mueren dos jóvenes de 17 y 14 años tras impactar contra un poste de concreto a gran velocidad

Una adolescente de 17 años que manejaba un Honda Civic de 2010 y una niña de 14 años murieron tras impactar contra un poste de concreto. La policía señaló que la causa del accidente fue la alta velocidad.

Otros tres adolescentes, dos niños de 14 años y una niña de 15 de Lauderdale Lakes, permanecen en un hospital del área en estado grave.

@browardsheriff says high speed was the cause for a horrific crash that killed two people in Tamarac. https://t.co/Y25Ihs8mnx

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 5, 2020